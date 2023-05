Kampfsport Piovesana und W. Borchashvili bei Judo-WM um Medaillen

Piovesana (vorne rechts) kämpft um Medaille Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

L ubjana Piovesana kämpft bei der Judo-WM in Doha überraschend in der Finalrunde ab 17.00 Uhr in der Klasse ab 63 kg um die Medaillen. Halbfinalgegnerin ist Olympiasiegerin Clarisse Agbegnenou aus Frankreich. In der Kategorie bis 81 kg hat Wachid Borchasvhili in der Hoffnungsrunde noch die Chance auf Bronze, dafür muss er zwei Kämpfe gewinnen, der Olympiadritte Shamil Borchashvili verlor seinen Auftaktkampf.