Kanada schafft bei Gold Cup Sprung ins Viertelfinale .

Kanada hat beim Fußball-Gold-Cup doch noch den Sprung in das Viertelfinale geschafft. Die "Ahornblätter" bezwangen am Dienstag (Ortszeit) am letzten Spieltag der Gruppe D Schlusslicht Kuba in Houston mit 4:2 (2:1) und treffen in der ersten K.o.-Runde nun auf die USA. Im Parallelspiel verpasste Außenseiter Guadeloupe aufgrund einer 2:3-Niederlage gegen Gruppensieger Guatemala den Sprung unter die letzten Acht. Panama und Costa Rica sicherten sich den Aufstieg in Gruppe C.