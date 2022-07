Tour de France Kanadier Houle holt 16. Tour-Etappe, Vingegaard souverän

APA / NÖN.at

Vingegaard (l.) wehrte Pogacars (r.) Attacken ab Foto: APA/dpa

D er Kampf um das Podium bei der Tour de France hat sich zum Auftakt der Pyrenäen-Trilogie am Dienstag zugespitzt. Fast schon erwartungsgemäß schaltete Tadej Pogacar in den Angriffsmodus, wenn auch noch ohne Erfolg. Jonas Vingegaard zeigte auch auf der 16. Etappe über 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix, auf der Ausreißer Hugo Houle für den ersten kanadischen Sieg seit 34 Jahren sorgte, keine Schwäche und bleibt weiter auf Siegkurs und in Gelb - 2:22 Minuten vor Pogacar.