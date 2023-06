American Football Kantersieg der Vienna Vikings bei Rückkehr auf Hohe Warte

Die "Wikinger" sind zurück auf der Hohen Warte Foto: APA/Geyer

E rfolgreiches Comeback der "Wikinger" auf der Hohen Warte: Die Vienna Vikings haben am Samstagabend in der European League of Football (ELF) bei ihrer Rückkehr in die Naturarena von Wien-Döbling die Leipzig Kings mit 47:14 (19:0) besiegt. Quarterback Chris Helbig war für insgesamt fünf Touchdowns verantwortlich. Der amtierende ELF-Champion bleibt damit auch nach seinem dritten Saisonspiel ungeschlagen und führt weiter die Eastern Conference an.

Knapp 3.500 Zuschauer sahen eine überlegene Vikings-Mannschaft, die zum ersten Mal seit fast genau vier Jahren wieder auf der Hohen Warte - ihrer langjährigen Heimspielstätte - einlief. Spielmacher Helbig führte den Gastgeber gegen die Deutschen zu einem ungefährdeten Erfolg, der US-Quarterback warf drei Touchdown-Pässe auf Weston Carr und lief zweimal selber in die Endzone. Auch Runningback Florian Wegan erzielte einen Touchdown. "Es war ein Supergefühl, wieder auf der Hohen Warte zu sein. Viele Spieler sind damit aufgewachsen, hier Vikings-Football zu schauen. Dann noch dieser Sieg und diese Fans, es war ein schöner Abend", freute sich Headcoach Chris Calaycay. Im Juli empfangen die Vikings bei zwei weiteren Heimspielen in Döbling die Wroclaw Panthers (15. Juli) und Berlin Thunder (22. Juli). Zunächst reist der Titelverteidiger aber nächsten Sonntag (2. Juli, 16.25 Uhr) nach Szekesfehervar, wo die Wiener auf Liga-Neuling Fehervar Enthroners treffen. Die Ungarn haben ihre ersten vier Saisonspiele allesamt verloren. Der zweite österreichische ELF-Club Raiders Tirol spielt am Sonntag (13.00) bei Stuttgart Surge.