Epidemie Kanzler fühlt sich bei Experten-Sager falsch verstanden

Nehammer will Experten-Sager nicht so gemeint haben Foto: APA/GERD EGGENBERGER

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fühlt sich, was seine Aussage anbelangt, wonach die Politik in der Coronapandemie "expertenhörig" gewesen sei, falsch verstanden. "Ich habe das nie so gesagt, bzw. ist es verkürzt transportiert worden", sagte er im Interview mit der Tageszeitung "Kurier" (Freitag-Ausgabe). Das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.