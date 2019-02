9,5 Tonnen Kokain auf Schiff beschlagnahmt .

Polizisten in den Kapverden haben bei einer Razzia auf einem Schiff die Rekordmenge von 9,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt und elf Russen festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befand sich das Suchtgift in 260 Paketen an Bord der "Eser", ein in Panama registriertes Schiff mit russischer Besatzung.