Die WM-Dritte hatte beim Qualifikationsturnier in Paris so wie die anderen ÖKB-Sportler das Tokio-Ticket verpasst, rutschte nun aber in der Klasse bis 55 kg ins zehn Frauen umfassende Starterfeld.

"Ich bin gefühlsmäßig am Limit, war mir noch vor dem Olympia-Turnier in Paris sicher, dass sich der Kontinentalplatz für mich rechnerisch nicht mehr ausgehen wird. Jetzt bin ich dabei - ein Traum wurde wahr. Eigentlich hab ich bereits an Urlaub in Vorarlberg gedacht, jetzt ist alles anders", sagte die 29-jährige Gewinnerin der European Games 2019.