Karriere-Ende Radprofi Matthias Brändle hört auf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Vorarlberger will nun studieren und Projektentwickler werden Foto: APA/HERBERT NEUBAUER/Archiv)

M atthias Brändle stellt sein Rennrad in die Ecke und beendet seine Karriere als Radprofi. Das gab der 32-Jährige am Freitag bekannt. "Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich die Passion und den Spaß fürs Radfahren immer mehr verloren habe. Dazu kam eine Covid-Erkrankung, die immer noch nachwirkt und meine Leistungsfähigkeit beeinflusst", erklärte der Vorarlberger. "Es fühlt sich richtig an, jetzt aufzuhören."