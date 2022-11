Karrierebestmarke in NBA mit 31 Punkten für Jakob Pöltl

Werbung

Pöltl kam erstmals in einem Spiel in der stärksten Basketballliga der Welt auf mehr als 30 Punkte. Er verwandelte 14 (ebenfalls persönlicher Rekord, Anm.) von 17 Zweipunktern und war bei fünf Versuchen von der Freiwurflinie drei Mal erfolgreich. Seine bisherige Bestmarke (28 Zähler bei den Washington Wizards am 25. Februar dieses Jahres, Anm.) überbot der heimische NBA-Pionier in Portland mit dem Treffer zum 100:98. Den "30er" knackte er wenig später, als er sein Team 106:100 in Führung brachte.

Zudem übertraf Pöltl die Marke von 2.500 erzielten Punkten im Dress der Spurs. Er hält nach seiner Gala am Willamette River nunmehr bei 2.504 Zählern für die Texaner in der regulären Saison.

Die Trail Blazers seien "mit ihren Bigs sehr aggressiv" gewesen, er "habe versucht das auszunutzen", sagte der 2,16 Meter große Center nach dem Spiel. "Ich bin dadurch ganz gut in die Zone gekommen, auch in den Pick-and-Rolls habe ich einige schöne Pässe bekommen und hatte dadurch einen guten Rhythmus. Gegen Ende hin haben wir es leider hergegeben", führte Pöltl weiter aus. Sein Team habe Portland vor allem im vierten Viertel mit Ballverlusten "zu viel Momentum gegeben", was der Gegner "eiskalt ausgenutzt" habe.

Den Texanern entglitt der Sieg noch, weil sie in den letzten 6:50 Minuten der Partie nur mehr vier Punkte erzielten. Neben Topscorer Pöltl waren Devin Vassell und Keldon Johnson mit 21 bzw. 20 Zählern die offensiv stärksten Kräfte aufseiten San Antonios. Für die Trail Blazers bedeutete das 117:110 den zehnten Saisonsieg.

Die Spurs setzen ihren Trip an die US-Westküste am Donnerstag bei den Sacramento Kings fort. Das Team aus der Hauptstadt Kaliforniens ließ sich am Dienstag offensiv nicht lumpen und fügte den Brooklyn Nets eine 153:121-Schlappe zu. Angeführt von Terence Davis mit 31 Zählern scorten sieben Spieler der Kings zweistellig. Die 153 Zähler war die größte Ausbeute für die Kings seit einem Duell mit den Philadelphia 76ers im Jänner 1993, damals hatten sie 154 aufs Scoreboard gebracht.

NBA-Ergebnis vom Dienstag: Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs (Karrierebestmarke 31 Punkte, weiters 14 Rebounds und 5 Assists in 31:40 Minuten von Jakob Pöltl) 117:110.