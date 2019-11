Am Sonntag gewannen sie bei den Cincinnati Bengals 49:13, Jackson verbuchte dabei Würfe für 223 Yards und vier Touchdowns. Mit sieben Siegen aus neun Spielen liegt Baltimore weiter an der Spitze der AFC North, Cincinnati ist das einzige sieglose Team in der NFL.

Für einen anderen jungen Quarterback, den amtierenden Liga-MVP Patrick Mahomes, war es hingegen kein geglückter Spieltag. In der ersten Partie nach seiner Pause wegen einer Knieverletzung unterlagen seine Kansas City Chiefs bei den Tennessee Titans 32:35.