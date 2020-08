In Absprache mit dem neuen Cheftrainer Andreas Widhölzl verzichtet der Weltcupsieger auf die Teilnahme an der einzigen Sommer-GP-Station in Wisla. "Wir haben das schon länger beschlossen", sagte Widhölzl am Mittwoch der APA. Zuerst hatte der "Kurier" darüber berichtet.

Während seine Kollegen am 22./23. August in Polen zwei GP-Einzelwettkämpfe bestreiten, holt Wisla-Schanzenrekordler Kraft einen einwöchigen Urlaub nach. Laut Widhölzl habe der 27-Jährige stets trainiert, wegen der Probleme im Lendenwirbelbereich aber mit Pausen. "Er springt recht, gut, obwohl er nicht so viele Sprünge hat wie die Kollegen", meinte der Coach. Man habe die Blessur abklären lassen. "Es ist nichts Dramatisches", versicherte Widhölzl.