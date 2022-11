Keine Einigung Landesweiter Bahnstreik seit Mitternacht

Der Bahnverkehr ruht für 24 Stunden Foto: APA/THEMENBILD

S eit Montag 00:00 Uhr steht in Österreich der Bahnverkehr bis 24:00 Uhr still. Grund ist ein Streik der Eisenbahner. Dort konnten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss einigen. In Ballungsräumen ist mit gröberen Verkehrsproblemen zu rechnen. Kommunale Verkehrsbetriebe wie die U-Bahn in Wien sind unterwegs. Aber beispielsweise in Innsbruck und Salzburg kommt es auch hier zu Ausfällen.