"Keine Ferienkolonie" Kart-Rennen in Gefängnis bei Paris hat ein Nachspiel

Empörung nach buntem Treiben hinter grauen Mauern Foto: APA/dpa

E in Kart-Wettbewerb im Innenhof eines Gefängnisses bei Paris, bei dem Häftlinge gegen Wärter um die Wette gefahren sind, sorgt in Frankreich für helle Aufregung. "Unsere Gefängnisse sind keine Ferienkolonie, wo Häftlinge und Aufseher freundschaftliche Bande knüpfen", empörte sich der Abgeordnete der Républicains, Éric Ciotti. Justizminister Éric Dupond-Moretti sprach von "schockierenden Bildern aus dem Gefängnis von Fresnes" und ordnete eine Untersuchung an.