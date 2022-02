Keine Maske mehr am Sitzplatz in den Schulen

Eine Woche nach den Volksschulen fällt am Montag auch in den anderen Schulen die Maskenpflicht am Sitzplatz. Außerdem sind auch Schulveranstaltungen wie Wandertage, Exkursionen oder Skikurse wieder möglich. Weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz (Volksschule, Unterstufe) bzw. von älteren Schülern und Lehrern eine FFP2-Maske getragen werden muss auf Wegen im Schulgebäude.

