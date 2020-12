Salzburgs Mozartwoche nur online .

Aufgrund der weiterhin sehr ungewissen Corona-Lage hat die Internationale Stiftung Mozarteum in Salzburg die traditionelle Mozartwoche - rund um den Geburtstag des großen Komponisten Ende Jänner - für 2021 abgesagt. Intendant Rolando Villazon kündigte am Dienstag in einer Aussendung aber eine verkürzte Version an, die zumindest online angeboten wird.