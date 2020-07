"Babyelefant" per Verordnung verabschiedet .

Der "Babyelefant" ist offiziell Geschichte. Am Donnerstag trat eine Änderung der Covid-19-Lockerungs-Verordnung in Kraft, die den Mindestabstand von einem Meter beim Betreten von öffentlichen Orten aufhob. In Öffis und in Kundenbereichen von Geschäften bleiben die Regeln aber weiter aufrecht.