Erdbeben der Stärke 3,9 im Raum Kufstein .

In der Nacht auf Mittwoch hat sich im Raum Kufstein ein Erdbeben ereignet. Wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete, habe das Beben eine Magnitude von 3,9 aufgewiesen. Es wurde um 1.35 Uhr fünf Kilometer südöstlich der Festungsstadt registriert. Die Erdstöße waren auch in Grenznähe in Bayern zu spüren gewesen, hieß es.