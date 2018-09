Ex-Spitälerdirektorin verteidigt Grundstückswahl .

Im Rahmen der Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord ist am Dienstag die frühere KAV-Spitälerdirektorin Susanne Herbek befragt worden. Die Wahl für das ÖBB-Gelände in der Brünner Straße, auf dem das Spital heute steht, sei auch im Nachhinein betrachtet, "eine gute und richtige Entscheidung" gewesen, urteilte Herbek, die in die Grundstücksfindung eingebunden war.