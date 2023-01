Pressekonferenz Kickl will wegen Corona mit Politik abrechnen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

FP-Chef Kickl will abrechnen Foto: APA/ALEX HALADA

F PÖ-Obmann Herbert Kickl will eine "schonungslose Aufarbeitung" der österreichischen Coronapolitik. Es brauche ein "Herausheben der Opfer aus der Tabuzone", und dazu werde es spätestens dann kommen, wenn es einen freiheitlichen Bundeskanzler geben werde. In einer Pressekonferenz am Mittwoch verlangte Kickl auch die Aufhebung noch bestehender Maßnahmen nicht erst im Laufe des Jahres, sondern bereits bei der nächsten Nationalratssitzung.