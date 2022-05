Ukraine-Krieg Kiew ordnet Ende der Verteidigung von Mariupol an

AN APA / NÖN.at

Das zerstörte Stahlwerk in Mariupol Foto: APA/AFP

D as ukrainische Militär hat die verbleibenden Kämpfer des Asow-Regiments im Mariupoler Industriekomplex Asow-Stahl laut dessen Anführer angewiesen, die Verteidigung der Stadt aufzugeben. Die Militärführung habe den Befehl gegeben, "das Leben der Soldaten unserer Garnison zu retten und aufzuhören, die Stadt zu verteidigen", sagte der Asow-Kommandeur Denys Prokopenko in einem am Freitag veröffentlichten Video.