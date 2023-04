Notfälle Kind nach Fenstersturz in OÖ in stabilem Zustand

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bub bei Unfall am Samstag schwer verletzt Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

D er Gesundheitszustand jenes zweijährigen Buben, der am Samstagnachmittag in Eferding elf Meter tief aus einem Fenster einer Wohnung abgestürzt ist, ist laut Angaben der Polizei stabil. Das Kleinkind hat sich bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen zugezogen. Die Kinderklinik in Linz, in die der Bub nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber geflogen wurde, verwies am Sonntag auf den Wunsch der Eltern, keine weiteren Informationen preiszugeben.