Kinderbetreuung Neue Vereinbarung zu Kindergärten in der Zielgeraden

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

200 Mio. Euro pro Jahr sollen die Kindergärten vom Bund bekommen. Foto: APA/dpa

E nde August läuft die aktuelle 15a-Vereinbarung aus, über die der Bund den Ländern Geld für die Kindergärten zur Verfügung stellt. Die Verhandlungen zur neuen Regelung sind bereits in der Zielgeraden, wie der APA von mehreren Seiten bestätigt wird. Sollte es eine Einigung geben, könnte diese am Freitag bei der Landeshauptleute-Konferenz in Vorarlberg präsentiert werden. Offen ist die Frage, ob in der Bund-Länder-Vereinbarung weiterhin das Kopftuchverbot enthalten sein wird.