Personalnot Kindergarten-Pädagoginnen "an der Grenze der Belastbarkeit"

Das Kindergarten-Personal ist laut der Plattform Educare am Anschlag. Foto: APA/dpa

D ie Personalnot bringt die Kindergärten in Österreich immer stärker unter Druck. Aktuell werde der Betrieb vor allem durch Assistenz- und Hilfskräfte am Leben erhalten. Diese würden dadurch vor große Herausforderungen gestellt, gleichzeitig stünden die verbleibenden Pädagoginnen "vielfach an der Grenze der Belastbarkeit", warnt die Plattform Educare in einem offenen Brief an Bildungs-, Familien- und Finanzministerium sowie die Bildungsverantwortlichen in den Bundesländern.