Wien Kindergartenleitung nach Missbrauchsverdacht abgezogen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr kündigt höhere Standards an Foto: APA

N ach Bekanntwerden von Missbrauchsverdachtsfällen in einem Wiener Kindergarten hat die Stadt Maßnahmen angekündigt. "Es wird eine neue Leitung am Standort in Penzing geben", sagte der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Die alte ist nicht mehr im Dienst." Es soll außerdem ein Kinderschutzkonzept für die städtischen Kindergärten ausgearbeitet und die Standards erhöht werden.