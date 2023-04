Marathon Kiptum läuft in London bisher zweitschnellste Marathon-Zeit

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kelvin Kiptum lief in London eine Fabelzeit Foto: APA/sda

N icht nur in Wien, auch in London ist der Streckenrekord auf der Marathondistanz am Sonntag gefallen. Der Kenianer Kelvin Kiptum absolvierte die 42,195 km sogar mit der zweitbesten Zeit der Geschichte. In 2:01:25 Stunden war der 23-Jährige nur 16 Sekunden langsamer als Weltrekordler Eliud Kipchoge.