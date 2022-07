Tennis Kitz-Halbfinale Misolic-Hanfmann wird Samstag beendet

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Tolle Aufholjagd bringt Misolic ins Kitz-Semifinale Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

A m Ende hat es im spannenden Halbfinale beim Generali Open in Kitzbühel zwischen dem 20-jährigen Sensationsmann Filip Misolic aus der Steiermark und dem Deutschen Yannick Hanfmann am Freitag keinen Sieger mehr gegeben. Der Sieger war der Regen. Das Match war beim Stand von 6:2,2:6,6:6 und 1:0 im Tiebreak für Misolic unterbrochen worden und konnte nach über zwei Stunden des Zuwartens nicht mehr fortgesetzt werden. Es wird nun am Samstag (13.30 Uhr) fertiggespielt.