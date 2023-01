Gesellschaft "KitzRaceParty" mit "Arnie" und viel Promi-Mittelmaß

APA / NÖN.at

"Arnie", Tochter Christina und Freundin Heather am "Red Carpet". Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

A rnold Schwarzenegger hat Samstagabend auch den "Red Carpet" anlässlich der "KitzRaceParty" in Harti Weirathers "VIP-Tempel" im Zielgelände der Streif dominiert. Der Hollywoodstar ließ sich in diesem Jahr ebendort mit Freundin Heather Milligan und Tochter Christina zum ausgiebigen Blitzlichtbad blicken. Damit und aufgrund des ansonsten diesmal eher dünneren Promi-Aufgebots bekam der Anführer der Kitzbüheler-Society das, was er wohl insgeheim wollte: die volle Aufmerksamkeit.