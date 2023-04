Klage SPÖ geht wegen Pensionen zum VfGH

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

SPÖ-Chefin ist vom Erfolg ihrer Beschwerde überzeugt Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Werbung

S PÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Freitag ihre Verfassungsklage präsentiert, mit der sie die Pensionsaliquotierung zu Fall bringen will. Gemäß der von der Kanzlei Thomas Rohregger verfassten Beschwerde ist die Regelung gleichheitswidrig und verstößt gegen das Sachlichkeitsprinzip. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch geht davon aus, genug Abgeordnete für eine Klage überzeugen zu können. Die SPÖ hat jedenfalls Briefe an alle Mandatare ausgesandt.