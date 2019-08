Das verängstigte Jungtier saß auf der Abwasserpumpe, umgeben von Dreckwasser, Lärm und Dunkelheit. Ohne zu zögern haben die beiden Asfinag-Mitarbeiter Günther Graier und Otto Debelak aus der Betriebstechnik der Asfinag-Autobahnmeisterei Klagenfurt die Rettungsaktion gestartet. Günther Graier kletterte auf der Leiter hinunter und konnte den verängstigten Kater bergen.

Das ging jedoch nicht ganz ohne Kratzer: „Der Fellknäuel muss wohl über die Einlaufschlitze auf der Überholspur in ein Kanalrohr, das in den Abwasserschacht mündet, geflüchtet und dort ins Wasser gefallen sein“, erklären die beiden Katzenretter, „glücklicherweise konnte sich der Vierbeiner auf die Abwasserpumpe retten.“

Asfinag Der Kater mit seinem Retter Günther Graier.

Nach einer großen Portion Katzenfutter in der Autobahnmeisterei gab es ein schnurrendes Dankeschön an die Retter. Jetzt heißt es erst einmal erholen, bevor es abends in das vorübergehende neue zu Hause geht. Ein Asfinag-Mitarbeiter der Verkehrsmanagement-Zentrale Klagenfurt gibt dem Kleinen jetzt erst einmal ein neues Heim.