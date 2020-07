Bombenanschlag auf Kärntnerin: Prozess gestartet .

Unter großem Medieninteresse hat am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess wegen Mordversuchs gegen zwei Kärntner begonnen. Den beiden ehemaligen Soldaten wird vorgeworfen, am 1. Oktober 2019 in Guttaring einen Bombenanschlag auf die Ex-Frau eines der Angeklagten verübt zu haben. Die Frau überlebte schwerst verletzt. Für den Geschworenenprozess sind vorerst zwei Tage anberaumt.