Am 1. Oktober platzierte einer der Männer eine selbst gebaute Bombe vor der Haustür der Frau im Bezirk St. Veit an der Glan und läutete an - der zweite zündete den Sprengsatz, als die Frau öffnete. Neben versuchtem Mord, vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel und schwerer Sachbeschädigung wirft die Staatsanwaltschaft dem Ex-Mann des Opfers zudem noch pornografische Darstellung Minderjähriger vor. Bei ihm wurde ein Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gestellt.