Klare Siege für Salzburg und Rapid - Austria nur Remis

Salzburg führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm an, Rapid hievte sich auf Platz drei. Neben Sturms Erfolg teilten am Samstag sowohl die WSG Tirol gegen den LASK als auch Austria Klagenfurt gegen Altach jeweils mit 1:1 die Punkte.

Auch eine lange Verletztenliste hat Serienmeister Salzburg in Hartberg nicht bremsen können. Oscar Gloukh (16.), Karim Konate (47.), Amar Dedic (50., 64.) und Sekou Koita (76.) sorgten für einen letztlich ungefährdeten 5:1-(1:1)-Auswärtserfolg beim TSV, der die erste Niederlage der Saison einstecken musste. Während der Tabellenführer den Zwei-Punkte-Abstand zu Sturm wahrte, fielen die Hartberger mit weiter fünf Punkten auf Platz sieben zurück. Sie hatten mit dem 1:1 durch Maximilian Entrup (45.+1) die Partie nach guter Leistung nur bis zur Pause offen halten können.

Die Freude der Hartberger währte aber nicht lange, sie verschliefen den Start in die zweite Hälfte komplett. Erst fing Konate einen völlig verunglückten Pass von Goalie Raphael Sallinger ab, umkurvte selbigen und stellte die Führung mit seinem vierten Saisontor wieder her. Nur drei Minuten später war Dedic mit einem Schuss ins kurze Eck zur Stelle. Hartberg war geschockt und Salzburg drängte auf die Vorentscheidung. Kurz nach Halbstundenfrist war Dedic neuerlich nicht zu halten, schloss einen Sololauf aus gut elf Metern problemlos ab - es war der erste Doppelpack des 21-Jährigen. Danach spielte Salzburg die Partie abgeklärt nach Hause.

Rapid hat vor dem Europacup-Highlight gegen Fiorentina zusätzliches Selbstvertrauen getankt. Die Hütteldorfer gewannen bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz mit 5:0 und fixierten das zweite Erfolgserlebnis diese Woche nach dem gleich hohen Kantersieg am Donnerstag in Debrecen. Mit dem hatten sich die Wiener für das Play-off der Conference League qualifiziert. Das Heim-Hinspiel gegen Fiorentina steigt am Donnerstag.

In Linz legte Rapids Topstürmer Guido Burgstaller mit einem Doppelschlag (12., 22.) früh den Grundstein für den Erfolg. Nach dem Seitenwechsel machten Leopold Querfeld (64.), Ante Bajic (79.) und der Ex-Linzer Fally Mayulu (92./Elfmeter) alles klar. Es war der zweite Sieg für die Hütteldorfer in dieser Saison, mit sieben Punkten verbesserten sie sich in der Tabelle auf Rang drei. Die Linzer müssen hingegen weiter auf ihren Premierenerfolg im Oberhaus warten, das 3:3 gegen Hartberg bleibt der einzige Punktgewinn. Nach dem 0:2 im Derby beim LASK gab es wieder keine Zähler und keinen Torerfolg und den Rückfall ans Tabellenende.

Ein torloses Remis zwischen Austria Wien und dem WAC hat unterdessen keinem Team wirklich weitergeholfen. Bei Temperaturen über 30 Grad bekamen die 10.374 Fans in Wien-Favoriten am Sonntag einen Hochsommerkick geboten. Der WAC mit Rückkehrer Manfred Schmid behauptete seinen Vorsprung von zwei Punkten auf den angesagten Mitbewerber um die Meistergruppenplätze. Die Austria blieb in der 4. Runde schon zum dritten Mal sieglos und auf Platz acht stecken.

WAC-Trainer und Austria-Ikone Schmid wurde vor dem Anpfiff mit Beifall und Sprechchören von den Heimfans empfangen. Den Willen zum Spektakel hatte der 52-Jährige aber nicht mitgebracht, vielmehr ließ er seine fünfplatzierten "Wölfe" angekettet: Die fünfköpfige Abwehr samt Abräumer Ervin Omic davor bot der Austria keine Tiefe an und ließ im ersten Abschnitt nur eine Großchance zu. Dominik Baumgartner rettete bei einem Flachschuss des im Rückraum lauernden Dominik Fitz auf der Linie (37.). Den Nachschuss setzte Aleksandar Jukic drüber.

Der Seitenwechsel brachte die Einwechslung von Austria-Stürmer Huskovic (statt Fitz) und einen marginal forscher werdenden WAC. Zwar hatte die Austria weiter mehr Spielanteile, doch weitere klare Abschlussgelegenheiten boten sich nicht. Am Ende raffte sich die Austria zu einer Drangphase in den Schlussminuten auf, die allerdings ohne Zählbares blieb, weil Huskovic zweimal an WAC-Goalie Hendrik Bonmann scheiterte (92.). Das letzte Wort hatte der WAC. Doch auch Adis Jasic (Lattenpendler) und Thomas Sabitzer (Kopfball knapp daneben) fanden nicht zum Glück (93.).