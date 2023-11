Tiere Klein, aber oho: Tier des Jahres 2024 ist der Feldhamster

Feldhamster leben - abgesehen von der Paarungszeit - weitgehend allein Foto: APA/NATURSCHUTZBUND

D er Feldhamster (Cricetus cricetus) ist in der heuer erstmals öffentlich durchgeführten Wahl zum Tier des Jahres zum Gewinner gekürt worden. Er ist der einzige in unseren Breiten vorkommende Hamster und eine der meistgefährdeten Tierarten Österreichs, berichtete der Naturschutzbund am Dienstag. Bodenversiegelung, Naturraumverlust und die Intensivierung der Landwirtschaft setzen dem nachtaktiven Kulturfolger zu.