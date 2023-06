Basketball Klepeisz und Ulm fehlt ein Sieg zum Meistertitel in BBL

2:1 für Thomas Klepeisz (l.) mit Ulm gegen Bonn Foto: APA/dpa

U lms Basketballer mit ihrem Güssinger Mannschaftskapitän Thomas Klepeisz sind einen Sieg vom erstmaligen Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft entfernt. Nach einem 112:84 (53:30) gegen die Baskets Bonn am Mittwochabend führen sie in der "Best-of-five"-Finalserie der deutschen BBL mit 2:1. Das möglicherweise bereits entscheidende vierte Spiel findet am Freitag (20.30 Uhr) neuerlich an der Donau statt.

Die Ulmer brannten unter dem Jubel ihrer 6.000 begeisterten Fans vor allem vor der Pause ein wahres Feuerwerk ab. Bei 23 Punkten Vorsprung nach 20 Minuten war die Vorentscheidung gefallen. Und die Gastgeber ließen auch nach dem Seitenwechsel nicht locker. Klepeisz steuerte sieben Punkte, fünf Assists und drei Rebounds in 29:37 Minuten bei. Der Wiener David Fuchs war im Finish 1:45 Minuten mit von der Partie.