Schubert gerade noch im Boulder-WM-Halbfinale .

Vorstieg-Weltmeister Jakob Schubert hat bei der Kletter-WM in Innsbruck das Boulder-Halbfinale der besten 20 gerade noch erreicht. Seine Qualifikation war aber lange ungewiss, erst durch einen erfolgreichen Protest des österreichischen Verbandes kletterte der Tiroler in der Wertung noch in die Quali-Ränge vor.