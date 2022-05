"Letzte Generation" Klima-Aktivisten klebten sich auf Wiener Straßen fest

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Klimaaktivistinnen blockierten erneut Hauptverkehrsadern in Wien Foto: APA/LETZTE GENERATION

A ktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Montag in Wien an mehren Orten auf Straßen geklebt. In der Früh blockierten sie die Rechte Wienzeile und den Gürtel in der Höhe des Westbahnhofs in beide Fahrtrichtungen. Gegen Mittag folgte eine Aktion am äußeren Gürtel zwischen Thaliastraße und Josefstädter Straße.