Klima-Blockadeaktionen bei Wiener Aspern- und Friedensbrücke

Dreiwöchiger Protest startete am Montag Foto: APA/EVA MANHART

A m zweiten Tag der als bisher größten angekündigten Klima-Protestwelle der "Letzten Generation" fanden Aktionen auf der Wiener Aspernbrücke sowie auf der Lände in Höhe der Friedensbrücke statt. Die Polizei bestätigte Blockaden in diesen Bereichen und informierte auf Twitter: "Wir sind mit verstärkter Kräfteanzahl im Einsatz, um die temporären Verkehrssperren so schnell wie möglich wieder aufheben zu können."