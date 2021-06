Hitze setzt dem Neusiedler See zu .

Die aktuelle Hitzewelle setzt dem Neusiedler See zu. Zwar sei der Wasserstand im Vorjahr um diese Zeit bereits auf einem niedrigeren Niveau gewesen, die hohen Temperaturen der vergangenen Tage führten aber dazu, dass der See täglich sechs Millimeter verliert, bestätigte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft im Burgenland am Mittwoch gegenüber der APA einen Bericht des ORF Burgenland.