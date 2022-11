Klimakonferenz Erneute Empörung über Coca-Cola als COP27-Sponsor

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Offener Brief von 60 Gesundheitsorganisationen an die UNO Foto: APA/dpa

G esundheitsorganisationen und Umweltschützer empören sich, dass Coca-Cola bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten einer der Hauptsponsoren ist. In einem offenen Brief von 60 Gesundheitsorganisationen an die Vereinten Nationen heißt es: "Coca-Cola ist der größte Plastik-Verschmutzer der Welt, dessen Produkte in Verbindung gebracht werden mit Fettleibigkeit, schlechter Zahngesundheit und nicht-übertragbaren Krankheiten wie Krebs und Diabetes."