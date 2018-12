Schwarzenegger unterstützt Van der Bellen .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich bei seiner Rede bei der offiziellen Eröffnung der Klimakonferenz COP24 in Katowice in Polen am Montag prominente Unterstützung geholt. Nach wenigen Minuten übergab er "seinem Freund" Arnold Schwarzenegger für einen "Pep-Talk" das Wort. Schwarzenegger beschwor das Plenum, künftig mehr lokale Akteure beim Klimaschutz mit an Bord zu holen.