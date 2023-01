Klimapolitik AKW Krsko erhält Umweltgenehmigung bis 2043

Das slowenische AKW Krsko soll bis 2043 laufen Foto: APA/THEMENBILD

D as slowenische Umweltministerium hat dem Atomkraftwerk Krško eine Umweltgenehmigung für die Verlängerung der Laufzeit um weitere 20 Jahre über 2023 hinaus erteilt, meldete die Nachrichtenagentur STA am Montag unter Berufung auf eine Aussendung des Ministeriums. Damit ist die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) abgeschlossen, die im AKW nach der vorjährigen Generalüberholung durchgeführt wurde. Der Weiterbetrieb der 1983 in Betrieb genommenen Anlage ist bis 2043 geplant.