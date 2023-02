Demonstration Klimaprotest-Welle vor Schloss Schönbrunn fortgesetzt

Klima-AktivistInnen vor dem Schloss Schönbrunn aktiv Foto: APA/EVA MANHART

D utzende Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" und von Parents for Future haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert, indem sie sich teils mit einer Hand auf die Fahrbahn klebten. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.