Kloibmüller zu Postenbesetzungen im U-Ausschuss befragt

Er werde seit über zwei Monaten von der Staatsanwaltschaft Wien als Beschuldigter geführt. Kloibmüller übergab dem Ausschuss eine Liste von der Staatsanwaltschaft, wonach in mehreren Fällen der Verdacht des Amtsmissbrauchs geprüft werde. Zudem prüfe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Zuständigkeit bzw. ebenfalls einen Anfangsverdacht. "Daher werde ich bei allen Fragen zu konkreten Personalbesetzungen von meinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen", so Kloibmüller, der festhielt, dass die Daten seines Diensthandys vor fünf Jahren "widerrechtlich abgesaugt" wurden und seit September auf verschiedene Art und Weise an die Öffentlichkeit gelangten.

Ihm sei der Inhalt des Datensticks nicht bekannt. Die Daten seien ihm nach der Sicherstellung bis dato nicht übermittelt worden, so Kloibmüller: "Weder die privaten noch die dienstlichen." Die Opposition sieht in den darauf befindlichen Gesprächsprotokollen mit den ehemaligen Ressortchefs Johanna Mikl-Leitner und Sobotka (beide ÖVP) Anhaltspunkte für Postenschacher. Auch in der Causa Andrea Jelinek, die im Jahr 2017 als Wiener Vizelandespolizeidirektorin - weil SPÖ-nahe - verhindert worden sein soll, werde er neben Sobotka als Beschuldigter geführt, so Kloibmüller, der seit 2018 karenziert ist.

Zu der medial kolportierten "Interventionsliste" Sobotkas habe er "keine Wahrnehmung und keine Erinnerung mehr". Aber an Minister würden allerlei Wünsche und Ersuchen von Bürgern gerichtet, zum Teil per Post, per Mail oder bei Besuchstagen. Auch an ihn seien derartige Wünsche gedrungen. An konkrete könne er sich aber nicht mehr erinnern. Ob Personen dabei als ÖVP-nahe galten, sei kein Kriterium gewesen. Daran, wie oft Sobotka Personalwünsche an ihn gerichtet habe, könne er sich ebenfalls nicht erinnern. Zudem seien dies "keine Wünsche sondern die Prüfung eines Anliegens" gewesen, hielt Kloibmüller fest: "Man schaut, ob es geht."

Zuvor war der ehemalige Direktor des Bundeskriminalamts, Franz Lang, zum Beweisthema "Beeinflussung von Ermittlungen und Aufklärungsarbeit" geladen. Unter anderem ließ er die Aufstellung der "SoKo Tape" Revue passieren. Lang betonte, dass die Bestellung von Andreas Holzer zum Leiter der SoKo auf seine Initiative hin geschah, dieser sei "1. Wahl" gewesen.

Holzer habe fachlich gepasst, außerdem habe er sich in früheren Ermittlungen als SoKo-Leiter "sehr bewährt", etwa in der Causa Alijew. Auch habe er Holzer auf Befangenheit überprüft, sagte er zu einer entsprechenden Frage. Die Befangenheitsdebatte im Zusammenhang mit einem weiteren Ermittler der SoKo, der einmal auf einer VP-Liste bei Gemeinderatswahlen kandidiert und dem ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine aufmunternde SMS geschrieben hat, kann Lang nicht nachvollziehen. "Das ist an den Haaren herbeigezogen", so Lang. Betreffender Beamter habe an unwählbarer Stelle einer kleinen Weinviertler Gemeinde kandidiert, ihn deswegen als befangen zu bezeichnen, halte er nicht für legitim, so Lang. Der Kollege sei hoch spezialisiert und ein guter Ermittler.

Gefragt, ob er mit dem mittlerweile suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek über Leaks gesprochen habe, sagte Lang, es sei "fast ein Dauerzustand in der öffentlichen Verwaltung, dass Aktenteile und Informationen leider hinausgehen". Er habe da "immer dagegen gesteuert". Man habe auch im Bundeskriminalamt in der Vergangenheit "Maulwürfe" gehabt, aber man sei stets in der Lage gewesen, "sie relativ schnell zu neutralisieren". Als Beispiel nannte Lang die geleakten Videos der Doping-Razzia bei der Nordischen Ski-WM 2019. Man habe damals innerhalb von Stunden den "Innentäter" ausfindig gemacht.

Das habe auch Pilnacek und Oberstaatsanwalt Johann Fuchs beeindruckt - und daher wurde das Kriminalamt gefragt, wie man das gemacht hat. Er habe stets gesagt, dass das eine Sache sei, "die man im eigenen Stall klären muss", habe Lang dazu gemeint. Zu Details über das Vorgehen in derartigen Fällen wollte er in der Öffentlichkeit keine Auskunft geben. Eine Chatnachricht Pilnaceks, in der dieser eine Observierung eines WKStA-Staatsanwalts wegen etwaiger Leaks in den Raum stellte, habe zu keinen tatsächlichen Handlungen geführt. Er könne ausschließen, dass eine Observation stattgefunden habe. Vielmehr habe er Pilnacek gesagt, dass die Justiz dieses Problem selbst lösen müsse.

Am Mittwoch geht die Ausschuss-Woche mit der Befragung des aktuellen SoKo-Leiters Dieter Csefan weiter. Der ehemalige Leiter der "Soko Tape" und nunmehrige Bundeskriminalamtschef Andreas Holzer sagte seinen geplanten Auftritt wegen eines Krankenhausaufenthalts ab.