Klopeiner See Restaurantgast in Kärnten nach Messerattacke stabil

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei ermittelt wegen absichtlich schwerer Körperverletzung Foto: APA/THEMENBILD

N achdem am Donnerstag ein Wirt einem Gast in einem Restaurant am Klopeiner See einen Bauchstich versetzt hat, ist das Opfer in stabilem Zustand. Das gab eine Kabeg-Sprecherin am Freitag auf APA-Anfrage bekannt.