Walchhofer verzichtet kurz vor ÖSV-Wahl auf Chefposten .

Mit einem Knalleffekt geht es in die Länderkonferenz, bei der am Samstag der Österreichische Skiverband in Villach u.a. ein neues Präsidium wählen wird. Nachdem schon die Nachfolge-Suche für den nach 31 Jahren nicht mehr kandidierenden Peter Schröcksnadel turbulent verlaufen war, wird Michael Walchhofer dem neuen Präsidium fix nicht mehr angehören. Der Salzburger ist aktuell ÖSV-Vizepräsident und war lange sogar Kandidat als Nachfolger Schröcksnadels gewesen.