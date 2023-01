Knie verletzt Odermatt verzichtet auf Riesentorlauf-Start in Schladming

Odermatt lässt Schladming aus Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

S ki-Star Marco Odermatt wird am Mittwochabend (17.45 und 20.45 Uhr/live ORF 1) nicht beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming am Start stehen. Der Gesamtweltcup-Führende habe am Mittwochvormittag das erste Training auf Schnee absolviert, nachdem er sich in Kitzbühel das linke Knie verletzt hatte, sich aber gegen ein Antreten entschieden. Das teilte Swiss-Ski mit. Die kommenden Tage würden zeigen, ob es für die beiden Super-G in Cortina d'Ampezzo am Wochenende reicht oder nicht.