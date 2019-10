ÖVP sondiert mit Grünen und NEOS .

Die Sondierungsgespräche der ÖVP auf der Suche nach möglichen Koalitionspartnern gehen weiter. Am Freitag hat um 10 Uhr die Runde mit der sechsköpfigen Delegation der Grünen begonnen. Ab 14 Uhr werden die NEOS im Winterpalais des Prinzen Eugen in der Wiener Innenstadt erwartet. Am Donnerstag war bereits die SPÖ an der Reihe gewesen.