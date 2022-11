Koblach Postverteilerzentrum in Vorarlberg stand in Vollbrand

Die Feuerwehr stand in Koblach im Großeinsatz. Foto: APA/THEMENBILD

D er Brand des Postverteilerzentrums in Koblach (Bez. Feldkirch) hat am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser wurde verhindert. Über Verletzte war vorerst nichts bekannt, der Sachschaden dürfte sehr groß sein. Die in der Nähe des Postverteilerzentrums liegende Bahnlinie musste infolge der Löscharbeiten gesperrt werden.