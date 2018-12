Zweijährige getötet - Mutter in Psychiatrie .

Nach dem Fund einer Mädchenleiche in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft ist die Mutter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das habe das Amtsgericht Köln angeordnet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Laut Obduktion starb das zweijährige Mädchen an massiven Kopfverletzungen.