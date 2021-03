Seifen in Coronakrise deutlich im Plus .

Was heimische Haushalte im ersten Corona-Jahr 2020 für Kosmetik und Körperpflege ausgaben und wie die Pandemie den Markt veränderte, hat das Marktforschungsinstitut GfK erhoben: Verstärktes Händewaschen und Handpflege bescherten Seifen ein deutliches Plus. Make-up, Stylingprodukte und Deos sind in Zeiten von Lockdowns und Homeoffice weniger gefragt.